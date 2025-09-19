Nicole Berlusconi a processo per calunnia il maneggio rifiuta 20mila euro di risarcimento | Ne vogliamo un milione

La nipote di Silvio Berlusconi è accusata di calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze illecite ai danni del centro ippico Ca’ del Pianone di Mapello (Bergamo). I gestori del maneggio hanno chiesto un milione di euro di risarcimento, ma Nicole Berlusconi si è presentata in aula "soltanto" con 4 assegni del valore totale di 20mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it