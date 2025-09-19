Nicola Piovani | Basta sottofondo musicale nei locali bollino per quelli free
(Adnkronos) – Il premio Oscar Nicola Piovani torna a chiedere maggiore attenzione per coloro che non desiderano ascoltare la musica 'passiva' quando vanno al supermercato o al ristorante, o in qualunque altro esercizio commerciale e non solo. E in un intervento pubblicato oggi su La Repubblica lancia una proposta: segnalare i locali senza 'tappeti musicali'. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: nicola - piovani
Emilia Romagna Festival. Omaggi a Bacharach e Piaf. E il premio a Nicola Piovani
L'Emilia Romagna Festival torna in città con concerti per tutta l'estate, tra gli ospiti il premio Oscar Nicola Piovani
Nicola Piovani in concerto a 'Jazz & Wine in Montalcino'
Nicola Piovani. Vi prego, spegnete la musica di sottofondo - X Vai su X
GENOVA: Il MAESTRO NICOLA PIOVANI A PALAZZO DUCALE #nicolapiovani #genova Vai su Facebook
Basta sottofondo musicale nei locali, bollino per quelli free, la proposta di Nicola Piovani.
Nicola Piovani: “Basta sottofondo musicale nei locali, bollino per quelli free” - (Adnkronos) – Il premio Oscar Nicola Piovani torna a chiedere maggiore attenzione per coloro che non desiderano ascoltare la musica 'passiva' quando vanno al supermercato o al ristorante, o in qualunq ... Si legge su ilnapolionline.com
Nicola Piovani. Vi prego, spegnete la musica di sottofondo - L’ascolto passivo dilaga nei ristoranti come dal dentista. Secondo repubblica.it