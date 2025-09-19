New Basket pronta all' esordio Bucchi | Otto squadre in lotta per l' A1 ci siamo anche noi

BRINDISI - “Ci vogliamo essere anche noi. Ho buone sensazioni”. Coach Piero Bucchi inserisce la “sua” Valtur Brindisi nel gruppone di squadre che possono ambire alla promozione in A1. Il tecnico bolognese ha fatto una panoramica sul campionato di A2, con un focus sull'esordio al PalaFlorio di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

