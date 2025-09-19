Nessuna divisione tra lavoratori l’importante è agire

Oggi a Gaza, e domani prepara in Cisgiordania. Davanti alla «banalità del male» ognuno deve fare quello in cui crede e quello che può per fermare questi crimini contro l’umanità . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nessuna divisione tra lavoratori, l’importante è agire

In questa notizia si parla di: nessuna - divisione

Evento Susumaniello, la risposta: "Nessuna divisione tra le aziende produttrici di vino"

Segreteria Pd in Campania: Piero De Luca unico candidato: «Spirito di servizio e nessuna divisione»

Piero Comandini lascia la guida del Pd sardo: «Nessuna divisione e leali alla presidente Todde» Il saluto emozionato nella direzione Dem: «È stato bello fare il vostro segretario». Il 19 settembre gli succederà il deputato Silvio Lai - facebook.com Vai su Facebook

Evento Susumaniello, la risposta: "Nessuna divisione tra le aziende produttrici di vino" https://ift.tt/6tT73VF https://ift.tt/fkB72AI - X Vai su X

Sindacati: nessuna certezza per i lavoratori. - "Il testo condiviso tra Mimit ed enti locali pugliesi è un documento privo di tutele e certezze sotto ogni punto di vista per i lavoratori e le comunità interessate" dichiara, al termine dell'incontro ... Scrive rainews.it

Nessuna risposta alle richieste dei lavoratori: sciopero alla Op Oasi - La mobilitazione, proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Nidil Cgil e Felsa Cisl Bergamo, coinvolge tutte le ... Lo riporta bergamonews.it