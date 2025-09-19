Nessun assassino nessun giallo | così è morto Alessio Pedrotti

La morte di Alessio Pedrotti, artigiano 50enne di Barbaniga di Civezzano, è stata un tragico incidente domestico. Dopo mesi di accertamenti, la procura di Trento ha chiesto l’archiviazione del procedimento aperto lo scorso dicembre: non ci sono responsabili, né indizi di aggressione.Pedrotti era. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

