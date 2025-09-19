Nessun assassino nessun giallo | così è morto Alessio Pedrotti

La morte di Alessio Pedrotti, artigiano 50enne di Barbaniga di Civezzano, è stata un tragico incidente domestico. Dopo mesi di accertamenti, la procura di Trento ha chiesto l’archiviazione del procedimento aperto lo scorso dicembre: non ci sono responsabili, né indizi di aggressione.Pedrotti era. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: nessun - assassino

Nessun assassino, nessun giallo: così è morto Alessio Pedrotti

MARE ASSASSINO @alessandro_bs06 Venerdì 19 settembre 2025 - ore 19:00 - Biblioteca Petra Bernasconi Ci sono storie che non appartengono a nessuno e per questo appartengono a tutti. MARE ASSASSINO è un romanzo corale e toccante, costr Vai su Facebook

Le autorità dell’Utah confermano che nessuno dei fermati è coinvolto: continua la caccia all’assassino #Nazionale - X Vai su X

Omicidio Chiara Poggi, il killer era da solo. Resta il giallo delle impronte e del Dna. La relazione dei Ris di Cagliari; Silvana Damato, le macchie di sangue cancellate da un assassino in fuga? Sopralluogo del Ris nella casa dove è stata trovata morta; Kirk, identificato il nome del presunto killer: il giallo dei proiettili con slogan transgender e gli spostamenti dentro al campus. Cosa....

Omicidio Chiara Poggi, il killer era da solo. Resta il giallo delle impronte e del Dna. La relazione dei Ris di Cagliari - È quanto emerge dalla consulenza tecnica depositata oggi in Procura a Pavia dal comandante dei Ris di Cagliari, ... Si legge su notizie.tiscali.it

Delitto di Garlasco, escluso secondo assassino/ Depositati risultati Bpa: cosa succede ora ad Andrea Sempio - Delitto di Garlasco, non c'è un secondo assassino: depositati risultati analisi tracce di sangue (BPA). ilsussidiario.net scrive