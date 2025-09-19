Nespresso ha aperto un bar in piazza Cordusio

Milanotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nespresso ha aperto il suo primo bar in piazza Cordusio. Luogo non casuale, dato che la boutique dedicata al caffè si trova a pochi passi da Starbucks.Il bar sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 per la colazione, mentre fino alle 18 grazie ad una finestra all’esterno è disponibile un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

