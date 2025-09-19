Ha fatto molto discutere la nomina di Jaden Smith a Louboutin. Il figlio di Will è stato infatti nominato designer del menswear della maison francese, e questo ha riacceso la polemica sui nepo baby: se lo merita davvero o è merito del padre? Sicuramente si tratta di una scelta audace, e in molti, soprattutto nel settore moda, hanno messo in discussione la scelta della maison. Jaden Smith a Louboutin: talento o nepo-baby?. Nonostante la moda non sia il suo campo principale (è infatti dedito alla recitazione, seguendo le orme del padre, e alla musica), lo abbiamo visto spesso sui front row dei vari show, ma ha anche sfilato come modello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nepotismo o talento? Si accende la polemica sulla nomina di Jaden Smith a designer di Louboutin