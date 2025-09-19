Neonata sepolta viva in India trovata da un pastore che l'ha sentita piangere | ora lotta tra vita e morte

Una bimba di appena 20 giorni è stata trovata sepolta viva in India. La piccola ora lotta tra la vita e la morte, secondo quanto riferiscono i medici dell'ospedale dove è stata ricoverata. La bambina è stata trovata per caso da un pastore che aveva portato le sue capre a pascolare nella zona: l'uomo ha raccontato di aver sentito dei deboli lamenti provenire da mucchio di terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

