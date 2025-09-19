Nell’Iran che si è scontrato con Israele torna con forza il nazionalismo

Duramente colpito dagli attacchi della coalizione israelo-americana, l’Iran cerca di stabilizzare la sua rotta dopo la guerra dei dodici giorni. Uno dei segnali più evidenti dell’Iran post-bellico è l’accentuazione della retorica nazionalista. Questa non si fonda più soltanto sulla narrazione tradizionale della Repubblica Islamica, radicata nello sciismo e nella mitologia rivoluzionaria, ma recupera con forza anche l’iconografia persiana pre-islamica. A Teheran sono comparsi murales e cartellon i che associano eroi dell’epica pre-islamica, come Rostam o Arash l’arciere, alla difesa della nazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

