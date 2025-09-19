Nell' appuntamento di oggi con la serie turca su Canale 5 Tolga scopre chi gli ha salvato la vita e Serra muore cadendo dalle scale

L a nuova puntata di Tradimento, in onda stasera, venerdì 19 settembre, alle 21.20 su Canale 5, raccoglie l’eredità delle precedenti, portando in scena nuovi intrecci. La serie turca, tra le più amate dal pubblico e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, nelle ultime settimane ha visto la trama intensificarsi in attesa del gran finale, atteso tra ottobre e novembre salvo variazioni di palinsesto. Oylum (Feyza Sevil Güngör) nonostante le tensioni con il marito Kahraman (Berkay Ate?), ha deciso di donare un rene a Tolga (Caner?ahin) per salvarlo. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. 🔗 Leggi su Iodonna.it

