Tre giorni tra storia e cultura. Mancano pochi giorni a " La Terra dei 100 Castelli ", il weekend di aperture straordinarie in programma da venerdì a domenica nella nostra provincia. Obiettivo scoprire il patrimonio culturale, storico, architettonico spesso poco conosciuto. L’iniziativa, a cura di Istituto Valorizzazione Castelli e Cooperativa di Comunità Sigeric, con la collaborazione dei comuni della provincia e delle Comunità del turismo di Lunigiana e Riviera Apuana, nasce per valorizzare il territorio ed è frutto di un lavoro che oggi vede la maggior parte dei luoghi fruibili come parte dell’offerta turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nella terra dei 100 castelli. Viaggio tra storia e cultura