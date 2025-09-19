Nella terra dei 100 castelli Viaggio tra storia e cultura

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni tra storia e cultura. Mancano pochi giorni a " La Terra dei 100 Castelli ", il weekend di aperture straordinarie in programma da venerdì a domenica nella nostra provincia. Obiettivo scoprire il patrimonio culturale, storico, architettonico spesso poco conosciuto. L’iniziativa, a cura di Istituto Valorizzazione Castelli e Cooperativa di Comunità Sigeric, con la collaborazione dei comuni della provincia e delle Comunità del turismo di Lunigiana e Riviera Apuana, nasce per valorizzare il territorio ed è frutto di un lavoro che oggi vede la maggior parte dei luoghi fruibili come parte dell’offerta turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nella terra dei 100 castelli viaggio tra storia e cultura

© Lanazione.it - Nella terra dei 100 castelli. Viaggio tra storia e cultura

In questa notizia si parla di: terra - castelli

La terra dei 100 castelli. Un viaggio nella storia

In gita nel Cuneese, terra di castelli

Alla scoperta della Lunigiana, la terra dei 100 castelli

La Terra dei 100 Castelli, le più belle dimore storiche di Massa Carrara aprono in via del tutto eccezionale; In Lunigiana per un viaggio tra i suoi 100 castelli; Lunigiana, un viaggio nella Terra dei 100 castelli.

terra 100 castelli viaggioLa Terra dei 100 Castelli, le più belle dimore storiche di Massa Carrara aprono in via del tutto eccezionale - Un weekend speciale in Toscana: a Massa Carrara la Terra dei 100 castelli apre le porte a fortezze medievali, torri leggendarie e borghi intrisi di poesia ... Segnala siviaggia.it

terra 100 castelli viaggioIn Lunigiana per un viaggio tra i suoi 100 castelli - Romagna, la Lunigiana è una terra antica, dove tra boschi e borghi, si scorgono castelli medievali che raccontano s ... Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Terra 100 Castelli Viaggio