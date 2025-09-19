Nella terra dei 100 castelli Viaggio tra storia e cultura
Tre giorni tra storia e cultura. Mancano pochi giorni a " La Terra dei 100 Castelli ", il weekend di aperture straordinarie in programma da venerdì a domenica nella nostra provincia. Obiettivo scoprire il patrimonio culturale, storico, architettonico spesso poco conosciuto. L’iniziativa, a cura di Istituto Valorizzazione Castelli e Cooperativa di Comunità Sigeric, con la collaborazione dei comuni della provincia e delle Comunità del turismo di Lunigiana e Riviera Apuana, nasce per valorizzare il territorio ed è frutto di un lavoro che oggi vede la maggior parte dei luoghi fruibili come parte dell’offerta turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: terra - castelli
La terra dei 100 castelli. Un viaggio nella storia
In gita nel Cuneese, terra di castelli
Alla scoperta della Lunigiana, la terra dei 100 castelli
Terra dei Castelli – Serie C Maschile Una nuova sfida sta per iniziare. La Terra dei Castelli si presenta al campionato di Serie C con una squadra giovane, rinnovata e pronta a lottare su ogni pallone. Per metà nuovi volti, per metà certezze già conosciute: - facebook.com Vai su Facebook
La Terra dei 100 Castelli, le più belle dimore storiche di Massa Carrara aprono in via del tutto eccezionale; In Lunigiana per un viaggio tra i suoi 100 castelli; Lunigiana, un viaggio nella Terra dei 100 castelli.
La Terra dei 100 Castelli, le più belle dimore storiche di Massa Carrara aprono in via del tutto eccezionale - Un weekend speciale in Toscana: a Massa Carrara la Terra dei 100 castelli apre le porte a fortezze medievali, torri leggendarie e borghi intrisi di poesia ... Segnala siviaggia.it
In Lunigiana per un viaggio tra i suoi 100 castelli - Romagna, la Lunigiana è una terra antica, dove tra boschi e borghi, si scorgono castelli medievali che raccontano s ... Secondo ilsole24ore.com