Nella mente dei serial killer
Uccidere per il piacere di farlo. Stefano Nazzi, giornalista e scrittore, ripercorre in ’Predatori’ – edito da Mondadori e presentato stasera in anteprima alla 26esima edizione di Pordenonelegge – le storie dei più spietati serial killer d’America. Una piaga infinita, che ha attraversato molte epoche perché – scrive Nazzi – "gli assassini seriali non sono un’invenzione moderna, ma un’ombra antica che ci cammina accanto da secoli". Come Locusta, avvelenatrice vissuta a Roma nel primo secolo dopo Cristo, a cui si rivolse persino Agrippina per eliminare il marito, l’imperatore Claudio, o Gilles de Rais, compagno d’armi di Giovanna d’Arco, che seviziò e tolse la vita nel XV secolo a ottocento bambini, in un macabro rituale che prevedeva l’utilizzo dello stesso pugnale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mente - serial
Lo spinoff-prequel dell'assurda(mente) romantica serie period ispirata ai personaggi creati da Diana Gabaldon arriva da oggi 15 settembre su Sky e Now - facebook.com Vai su Facebook
Nella mente dei serial killer; Il ritorno di Clara Sanchez e la mente dei serial killer di Nazzi, le novità in libreria; 'Il Caso Berkowitz': viaggio nella mente di un serial killer.
Nella mente dei serial killer - Stefano Nazzi, giornalista e scrittore, ripercorre in ’Predatori’ – edito da Mondadori e presentato stasera in anteprima alla 26esima edizione di Pordenonelegge – le ... Riporta msn.com
Il ritorno di Clara Sanchez e la mente dei serial killer di Nazzi, le novità in libreria - ' Ecco una selezione delle novità in libreria tra romanzi, saggi, libri di inchiesta e reportage presentat ... Scrive adnkronos.com