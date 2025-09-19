nella mente dei serial killer

Uccidere per il piacere di farlo. Stefano Nazzi, giornalista e scrittore, ripercorre in ’Predatori’ – edito da Mondadori e presentato stasera in anteprima alla 26esima edizione di Pordenonelegge – le storie dei più spietati serial killer d’America. Una piaga infinita, che ha attraversato molte epoche perché – scrive Nazzi – "gli assassini seriali non sono un’invenzione moderna, ma un’ombra antica che ci cammina accanto da secoli". Come Locusta, avvelenatrice vissuta a Roma nel primo secolo dopo Cristo, a cui si rivolse persino Agrippina per eliminare il marito, l’imperatore Claudio, o Gilles de Rais, compagno d’armi di Giovanna d’Arco, che seviziò e tolse la vita nel XV secolo a ottocento bambini, in un macabro rituale che prevedeva l’utilizzo dello stesso pugnale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

