Nel turismo enogastronomico sempre più richiesto il product manager

Periodicodaily.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’Italia è fra le mete enogastronomiche più apprezzate al mondo, attirando ogni anno visitatori italiani e stranieri alla ricerca di esperienze legate al gusto. Il comparto ha assunto negli anni un peso crescente, tanto che si stima contribuisca per oltre 40 miliardi di euro all’economia nazionale – di cui 9,2 diretti, 17,2 indiretti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: turismo - enogastronomico

Il turismo enogastronomico: "Smartphone e impianti satellitari per innovare le aziende agricole"

Turismo enogastronomico: da hospitality manager a curatore esperienze, ecco libro bianco su professioni

È tempo di nuove competenze per il turismo enogastronomico

turismo enogastronomico pi249 richiestoNel turismo enogastronomico sempre più richiesto il product manager - L’Italia è fra le mete enogastronomiche più apprezzate al mondo, attirando ogni anno visitatori italiani e stranieri alla ricerca di esperienze legate al gusto. Da msn.com

Turismo enogastronomico, l’Italia è regina - L’Italia si conferma la meta ideale per il turismo attento ai prodotti gastronomici di qualità, al vino e alle destinazioni rurali. Riporta donnamoderna.com

Cerca Video su questo argomento: Turismo Enogastronomico Pi249 Richiesto