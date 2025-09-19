Nel pieno del conflitto le donne incinte affrontano il travaglio senza medici né farmaci L’UNFPA stima che siano oltre 23mila E come riporta Save the Children | il 40% delle madri è anche malnutrito con conseguenze drammatiche sui neonati

N on c’è un letto d’ospedale, non ci sono medici, né strumenti sterili: c’è la strada, le macerie e, quando va bene, le mani di qualcuno che sta accanto. È così, che a Gaza, migliaia di madri oggi mettono al mondo i loro figli. Le Nazioni Unite parlano di 23mila donne in gravidanza senza accesso a cure mediche e di almeno 15 bambini, ogni settimana, che nascono senza assistenza sanitaria. Alla già critica situazione sanitaria, si aggiunge, poi, la carenza di cibo: gran parte delle donne in gravidanza o in fase di allattamento soffre la fame, con conseguenze dirette sulla salute dei neonati e sulla possibilità di garantire loro un sostegno nutrizionale adeguato. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel pieno del conflitto, le donne incinte affrontano il travaglio senza medici né farmaci. L’UNFPA stima che siano oltre 23mila. E come riporta Save the Children: il 40% delle madri è anche malnutrito, con conseguenze drammatiche sui neonati

