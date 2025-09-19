Nel Paese dei Balocchi

A settembre, con “Pinocchio” si parte per la Germania e si ritorna a Napoli. C’è un tempo per le partenze e uno per i ritorni; uno dei più temuti è forse, con l’inizio della scuola, il ritorno ai libri. Prima però di concentrarsi con dedizione sulle materie da studiare, tra nuovi vocaboli di una lingua straniera e complicati problemi di matematica, l’invito è quello di tornare alle pagine di un libro senza tempo, che riesce anche a dare un nuovo impulso a partire. Pinocchio “ Pinocchio ”, il libro che narra le avventure del burattino di legno che voleva diventare un bambino, è ormai una fiaba classica che dalla sua pubblicazione (prima come racconto a puntate su un giornale nel 1881 e, successivamente dopo due anni, come romanzo) è, ad oggi, il libro italiano più tradotto al mondo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it