Nel nome della Pace by Remind La Russa | ‘La pace non è un concetto effimero ma un impegno reale da coltivare ogni giorno'

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto presso la Sala Atti Parlamentari – Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” l'incontro “Nel nome della Pace by Remind”, un'iniziativa che ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra Rappresentanti delle Istituzioni, Imprenditori, Manager e Professionisti per dar vita a una piattaforma di dialogo e azione condivisa, riportando al centro dell'attenzione un tema troppo spesso trascurato: la pace. L'appuntamento nasce in un tempo segnato da conflitti e fratture sociali, per ribadire che la pace non è soltanto un ideale, ma una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Popoli e delle Nazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

nel nome della pace by remind la russa 8216la pace non 232 un concetto effimero ma un impegno reale da coltivare ogni giorno

© Iltempo.it - Nel nome della Pace by Remind. La Russa: ‘La pace non è un concetto effimero, ma un impegno reale, da coltivare ogni giorno'

In questa notizia si parla di: nome - pace

L’Europa era in macerie. Poi arrivò San Benedetto: perché il suo nome fu proclamato simbolo di pace

Il Consiglio approva la mozione per la pace: "In nome dell'Umanità: contro le guerre e il genocidio a Gaza"

Rotaract Fiesole, De Stefano nuovo presidente: “La cura è il nuovo nome della pace"

Nel nome della pace; “Il valore della pace, i messaggi di Papa Francesco e Giorgia Meloni; Nel nome della Pace by Remind. La Russa: ‘La pace non è un concetto effimero, ma un impegno reale, da coltivare ogni giorno’.

nome pace by remindNel nome della Pace by Remind. La Russa: ‘La pace non è un concetto effimero, ma un impegno reale, da coltivare ogni giorno' - Si è svolto presso la Sala Atti Parlamentari – Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” l’incontro “Nel nome ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nome Pace By Remind