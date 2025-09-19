Si è svolto presso la Sala Atti Parlamentari – Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” l'incontro “Nel nome della Pace by Remind”, un'iniziativa che ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra Rappresentanti delle Istituzioni, Imprenditori, Manager e Professionisti per dar vita a una piattaforma di dialogo e azione condivisa, riportando al centro dell'attenzione un tema troppo spesso trascurato: la pace. L'appuntamento nasce in un tempo segnato da conflitti e fratture sociali, per ribadire che la pace non è soltanto un ideale, ma una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Popoli e delle Nazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nel nome della Pace by Remind. La Russa: ‘La pace non è un concetto effimero, ma un impegno reale, da coltivare ogni giorno'