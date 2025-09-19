Nel chiostro dell’ex convento di Veglie la presentazione del libro La Scialletta Rossa
VEGLIE - Prosegue l’itinerario delle presentazioni del libro “La scialletta rossa” e domani, sabato 20 settembre, sarà la volta di Veglie ad accogliere il magistrato Maria Francesca Mariano, autrice dell’opera letteraria.Un evento, come sempre, di grande significato civile e culturale animerà il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: chiostro - convento
Cinema all’aperto nel chiostro del convento. Cinque appuntamenti
Mombaroccio in occasione dell’inaugurazione del Chiostro del Convento dei Gerolimini, ospita “Calici sotto le stelle” www.fanoinforma.it/a-mombaroccio-calici-sotto-le-stelle/ Comune di Mombaroccio Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli Vai su Facebook
Danni da sisma, conclusi lavori a chiostro di San Domenico. Anche al convento. Contributo pubblico di 1,1 milioni #ANSA - X Vai su X