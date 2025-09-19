Nel casertano ultimo weekend d’estate con 34 gradi Ma da lunedì cambia tutto

Ultimo assaggio d’estate con temperature bollenti in provincia di Caserta. Il weekend appena iniziato sarà caratterizzato da sole, cielo sereno e valori termici tipici di luglio: in città e nell’hinterland si toccheranno i 34 gradi.Un caldo fuori stagione, che coincide con la festa di San Gennaro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

