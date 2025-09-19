Nel borgo di Savignano si torna a lottare per la conquista della Spada dei Contrari

La “Lotta per la spada dei Contrari” è una rievocazione che si svolge ogni anno nel borgo storico di Savignano sul Panaro a cura dell’Associazione Borgo Castello Onlus.La manifestazione fa rivivere un avvenimento del 1409: la donazione del feudo di Savignano da parte del marchese Niccolò III. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

