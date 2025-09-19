Negoziante aggredito e rapinato della catenina
Aggressione con rapina nella notte tra il 10 e l’11 settembre scorsi a Castelfranco Emilia. Vittima dell’episodio è un 78enne, commerciante molto noto in città, che al Carlino ha raccontato quello che gli è capitato "per fare sapere anche ad altri com’è la situazione", ma che preferisce rimanere anonimo. "Tutto si è svolto nel giro di qualche attimo in via Marsala, a pochi metri dalla mia abitazione. Stavo rincasando – continua il 78enne – dopo essere andato a spegnere le luci del mio negozio. Ero a piedi e in quel momento, saranno stati dieci minuti dopo la mezzanotte, lungo via XX Settembre e poi in via Marsala stavo camminando senza vedere nessuno nei paraggi, se non una ragazza poco più avanti che poi ho riconosciuto essere una mia vicina di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
