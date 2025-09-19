Ndrangheta pena definitiva per padre e figlio | hanno indotto il Mit a pagare 2,25 milioni di euro

Il capo d'accusa quello di truffa, aggravata dall’aver agito per agevolare l’attività di una struttura ‘ndranghetistica attiva in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ndrangheta, pena definitiva per padre e figlio: hanno indotto il Mit a pagare 2,25 milioni di euro

In questa notizia si parla di: ndrangheta - pena

Ne vale la pena! La nostra scuola fa sane COSTITUZIONI! Le nostre classi meravigliose! Con le proff. Maria Gambardella e Raffaella Barrasso! - facebook.com Vai su Facebook

'Ndrangheta, padre e figlio finiscono in carcere per truffa; ‘Ndrangheta, padre e figlio in carcere per truffa ai danni dello Stato: hanno incassato oltre 2 milioni; 'Ndrangheta, condanna definitiva per due imprenditori di Cutro: in carcere padre e figlio.

‘Ndrangheta, padre e figlio in carcere per truffa ai danni dello Stato: hanno incassato oltre 2 milioni - La pena è diventata definitiva per Gaetano e Domenico Oppido: imprenditori condannati per truffa, aggravata dall'aver agito per agevolare l'attività di una struttura 'ndranghetistica operante in Emili ... Da msn.com

'Ndrangheta, padre e figlio in carcere per truffa nell'operazione "Grimilde" - La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione nelle scorse ore a due ordinanze di esecuzione per pena definitiva nei confronti di Domenico Oppido e del padre Gaetano a seguito della pronunci ... Lo riporta tg24.sky.it