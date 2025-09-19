' Ndrangheta padre e figlio in carcere per truffa nell' operazione Grimilde

La Direzione Investigativa Antimafia, su delega della Procura Generale di Bologna, ha dato esecuzione nelle scorse ore a due ordinanze di esecuzione per pena definitiva nei confronti di Domenico Oppido e del padre Gaetano a seguito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha, in via non revocabile confermato le condanne già inflitte ai due imprenditori in primo e secondo grado, rispettivamente dal Tribunale di Reggio Emilia e dalla locale Corte d’Appello, a 6 anni e 4 mesi e 3 anni e 8 mesi di reclusione. Il capo d'accusa quello di truffa, aggravata dall’aver agito per agevolare l’attività di una struttura ‘ndranghetistica attiva in Emilia-Romagna, legata alla cosca Grande Aracri di Cutro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - 'Ndrangheta, padre e figlio in carcere per truffa nell'operazione "Grimilde"

'Ndrangheta, padre e figlio in carcere per truffa ai danni dello Stato: hanno incassato oltre 2 milioni

