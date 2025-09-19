Genova, 19 set. (askanews) - Nerea Yacht, dopo il grande successo registrato al Cannes Yachting Festival, ha portato anche al Salone Nautico Internazionale di Genova lo yacht Jasna, nuovo modello su misura della gamma NY40. Questa versione unica, realizzata per un armatore con base a Dubai, rappresenta un perfetto connubio tra creatività estetica, tecnologia avanzata e cura sartoriale nella costruzione nautica. "Noi - spiega Dario Messina, fondatore di Nerea Yacht - abbiamo una clientela di nicchia dove andiamo sempre a personalizzare il nostro prodotto e puntiamo ancora di più a fare quello. Questo oggetto, questa barca è la dimostrazione di quello che noi sappiamo fare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nautica, Nerea Yacht al Salone di Genova con il nuovo NY40 Jasna