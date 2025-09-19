Nature morte e sguardi metafisici in mostra a Terra del Sole con la collettiva New Figuration

Forlitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 settembre apre nel Salone d'onore del Palazzo Pretorio di Terra del Sole la mostra "New Figuration". L'esposizione, che mette a confronto le differenti ricerche figurative degli artisti Alla Panargina, Domenico Ciciriello, Nando Conti e Roberto Re, viene inaugurata, a partire dalle ore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nature - morte

Nature morte e sguardi metafisici in mostra a Terra del Sole con la collettiva New Figuration; Tutti gli Sguardi di Rampinelli in mostra a Lodi fino a Pasquetta; Giorgio De Chirico, il volto della Metafisica: la mostra al Ducale.

Cerca Video su questo argomento: Nature Morte Sguardi Metafisici