Nato | ‘jet russi hanno violato lo spazio aereo estone’ UE | risponderemo

Imolaoggi.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti” Ad intercettare i tre jet russi che hanno invaso lo spazio aereo estone sarebbero sono stati due F35 italiani che si sono alzati in volo dalla base di Amari, dopo la segnalazione dei. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

nato 8216jet russi hanno violato lo spazio aereo estone8217 ue risponderemo

© Imolaoggi.it - Nato: ‘jet russi hanno violato lo spazio aereo estone’. UE: “risponderemo”

In questa notizia si parla di: nato - russi

"Attacco più grande dall'inizio della guerra": oltre 500 missili e droni russi sull'Ucraina. Caccia Nato in volo

Pioggia di missili e droni russi sull'Ucraina, abbattuto anche un F-16. E la Nato fa decollare i caccia

Cyber-attacchi russi ai trasporti europei: l’allarme di Londra scuote la Nato, Italia nel mirino

nato 8216jet russi hannoNato, 'jet intercettati, azioni sconsiderate della Russia' - Questo è l'ennesimo esempio del comportamento sconsiderato della Russi ... Da ansa.it

nato 8216jet russi hannoCome sta cambiando il fianco Est della Nato - Anche se fa meno rumore delle provocazioni di Mosca, la Nato continua a rafforzare le aree che segnano il confine con Russia e Bielorussia ... wired.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nato 8216jet Russi Hanno