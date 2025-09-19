Nascondeva nella lavatrice quasi 1 chilo di cocaina arrestato un 45enne
I carabinieri della stazione di Giarre, con l'aiuto dei colleghi del nucleo operativo della compagnia hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un uomo di 45 anni residente a Giarre per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
nascondeva - lavatrice
Giarre, arrestato 45enne: nascondeva quasi un chilo di cocaina in una lavatrice
