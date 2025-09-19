Nasce la rete ' Stop Rearm Europe' | Investire miliardi di euro in armi non ci protegge affatto

Nel contesto dei giardini pubblici di Cesena, la rete 'Stop Rearm, Europe-Cesena' si è presentata alla cittadinanza invocando uno stop alla corsa al riarmo predisposto dall'Unione Europea davanti all'aumento delle guerre nel mondo.Leggi la notizia completa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: nasce - rete

Nasce il nuovo sportello dell’associazione ‘Curacari’ per rafforzare la rete di supporto ai caregiver

Nasce il nuovo progetto politico “Rete civica e solidale”

Rete civica solidale, nasce il nuovo progetto politico di Tarquinio

#GRConfcooperative: nasce la Rete nazionale delle sartorie sociali, per recuperare le antiche tradizioni tessili italiane intrecciando artigianato, #sostenibilità, #inclusione sociale. Ne parliamo con il coordinatore Giorgio Gagliardi @ItaCooperativa - X Vai su X

Il sardo protagonista nella nuova rete per le lingue minoritarie. Nasce Articolo 6: cultura, educazione e sviluppo per i territori. Leggi l'articolo completo? Hai una segnalazione o un comunicato? Scrivi a [email protected] Vai su Facebook

Nasce la rete 'Stop Rearm Europe': Investire miliardi di euro in armi non ci protegge affatto; Stop rearm Europe Cesena, una rete per il dialogo e la pace; Nasce la rete ‘Stop Rearm Europe-Cesena’ che si presenta ai cittadini ai giardini pubblici.

Cesena, nasce una rete di 12 associazioni e partiti contro “Rearm Europe”: domani incontro ai giardini pubblici - Dodici associazioni e forze politiche attive sul territorio cesenate e paladine della pace fanno quadrato contro il piano “Rearm Europe”, creando una ... Come scrive corriereromagna.it

Stop rearm Europe Cesena, una rete per il dialogo e la pace - Stamane, venerdì 19 settembre, i Giardini pubblici di Cesena, hanno ospitato la presentazione della rete “Stop rearm Europe- Si legge su corrierecesenate.it