Nasce la Jannik Sinner Foundation | sport e istruzione per un futuro migliore

A Milano è stata presentata la Jannik Sinner Foundation, un’iniziativa che mira a garantire pari opportunità educative e sportive ai giovani. Il progetto nasce dall’esperienza personale del campione e rappresenta un impegno concreto per restituire alla società quanto ricevuto nella propria crescita. Sinner: un progetto nato dall’esperienza personale La Jannik Sinner Foundation affonda le sue . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

