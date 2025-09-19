Nasce il Parco Giancarlo Siani | a Quarto la nuova area verde comunale intitolata al giornalista ucciso dalla camorra
Su proposta del sindaco Antonio Sabino, consigliere delegato al Patrimonio e Beni comuni della Città Metropolitana di Napoli, la giunta comunale di Quarto ha approvato all’unanimità l’intitolazione alla memoria del giornalista del quotidiano “Il Mattino” Giancarlo Siani, barbaramente ucciso da killer del clan Nuvoletta-Polverino, il nuovo Parco Urbano comunale di via Casalanno realizzato grazie ad . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
