Narni iniziativa ‘' Tra borghi eremi e memorie di pietra' | riparte la stagione escursionistica alle Gole del Nera

Ternitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte ufficialmente l’offerta escursionistica promossa dalla Cooperativa Parco Gole del Nera. Si tratta della società cooperativa sociale impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e umano dell’area che va da Stifone alle Mole. "Nata dall’iniziativa di un gruppo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

