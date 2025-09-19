Narcolessia da farmaci rivoluzionari nuove speranze
Plazzi: “Almeno 40% dei pazienti trattati è senza sintomi”. Roma. Nuove possibilità terapeutiche stanno delineando scenari inediti per chi è affetto da narcolessia. Dopo il congresso mondiale del Sonno di Singapore e in vista della Giornata Mondiale della Narcolessia del 22 settembre, si è svolto al Senato, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, l’incontro intitolato ‘Nuovi approcci contro la narcolessia’, promosso dalla senatrice Elisa Pirro. In questa occasione sono stati presentati trattamenti innovativi capaci di intervenire direttamente sulle cause della malattia, una condizione neurologica cronica che risulta fortemente invalidante e tuttora ampiamente sottodiagnosticata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: narcolessia - farmaci
Narcolessia: nuove speranze grazie ai farmaci rivoluzionari che agiscono sulla causa della malattia e restituiscono qualità di vita; Via libera da AIFA alla rimborsabilità della prima terapia di editing genetico; MO, ASCARI (M5S): GOVERNO CHIARISCA SU ITALIANI NELL’ESERCITO ISRAELIANO.
Narcolessia: nuove speranze grazie ai farmaci rivoluzionari che agiscono sulla causa della malattia e restituiscono qualità di vita - Narcolessia: nuove speranze grazie ai farmaci rivoluzionari che agiscono sulla causa della malattia e restituiscono qualità di vita ... Da politicamentecorretto.com
Narcolessia: nuove terapie orexinergiche aprono scenari rivoluzionari - La ricerca scientifica apre nuove prospettive per la cura della narcolessia, una malattia rara e invalidante che in Italia colpisce circa 10. Scrive dazebaonews.it