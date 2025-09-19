Narcolessia da farmaci rivoluzionari nuove speranze 

Plazzi: “Almeno 40% dei pazienti trattati è senza sintomi”. Roma. Nuove possibilità terapeutiche stanno delineando scenari inediti per chi è affetto da narcolessia. Dopo il congresso mondiale del Sonno di Singapore e in vista della Giornata Mondiale della Narcolessia del 22 settembre, si è svolto al Senato, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, l’incontro intitolato ‘Nuovi approcci contro la narcolessia’, promosso dalla senatrice Elisa Pirro. In questa occasione sono stati presentati trattamenti innovativi capaci di intervenire direttamente sulle cause della malattia, una condizione neurologica cronica che risulta fortemente invalidante e tuttora ampiamente sottodiagnosticata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it