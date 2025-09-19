Napoligiovane in Erasmus uccisa da Suv

12.29 Una studentessa spagnola, a Napoli in Erasmus, è stata investita e uccisa da un Suv, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. pedonali Giovanissima la vittima, 20 anni, come l'investitore, appena 18enne. L'incidente nella notte su corso Umberto I, nel pieno centro di Napoli. La ragazza è morta poco dopo essere arrivata all'Ospedale del Mare. Alcol- e droga-test per l'investitore, patente ritirata e auto sotto sequestro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

