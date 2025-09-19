Napoli ventenne Erasmus travolta sulle strisce | fermato neodiciottenne
Nel cuore della notte un attraversamento pedonale si è trasformato in teatro di morte: una giovane studentessa spagnola, vent’anni appena, ha perso la vita travolta da un Suv in pieno centro a Napoli. Il conducente, diciottenne, è sotto inchiesta per omicidio stradale. Il dramma nella notte La tragedia si è consumata intorno alle due di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
