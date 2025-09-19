Napoli una sconfitta che fa crescere Piegato solo da due prodigi
Per le italiane una sola vittoria, quella dell’Inter, un pareggio della Juve e due stop, quello degli azzurri e dell'Atalanta. Ma la seconda giornata proporrà sfide più facili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: napoli - sconfitta
Il Napoli perde con l’Arezzo: mai sconfitta fu più salutare, troppo entusiasmo
Il Napoli perde 2-0 con l’Arezzo: mai sconfitta fu più salutare, troppo entusiasmo
Napoli, il ritiro estivo comincia con una sconfitta: azzurri ko con l’Arezzo all’esordio stagionale
Al di là della sconfitta, il #Napoli esce dall'Etihad consapevole dei propri mezzi: #Conte ha trasmesso mentalità e identità ai suoi - X Vai su X
L'ex Napoli dopo la sconfitta col City: "E' stata una partita dura da vedere" Vai su Facebook
Napoli, una sconfitta che fa crescere. Piegato solo da due prodigi; Youth League, Manchester City-Napoli 2-0: sconfitta all’esordio per gli azzurrini; Costacurta: “Napoli brillante ma deve crescere nella concentrazione. Højlund ha grandi margini di miglioramento”.
Casini: 'Lo scudetto a Napoli fa crescere la Serie A. De Laurentiis è un esempio per tutti' - Vuol dire moltissimo, soprattutto in termini di competitività e contendibilità del campionato. Scrive calciomercato.com
Napoli, Politano: 'Sconfitta che fa male. Scudetto? Ci crediamo ancora' - Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, parla a Rai Sport dopo la sconfitta interna con il Milan: "Abbiamo sbagliato parecchio negli ultimi 20- Secondo calciomercato.com