Napoli taxi | pronte le telecamere per blindare i presìdi fissi

Palazzo San Giacomo stanzia 250mila euro per l?installazione di telecamere ad alta definizione nei principali hub del trasporto taxi in città. Un risultato di rilievo, che arriva dopo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Palazzo San Giacomo stanzia 250mila euro per l'installazione di telecamere ad alta definizione nei principali hub del trasporto taxi in città.

