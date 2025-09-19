Napoli studentessa spagnola investita e uccisa

Una ragazza spagnola di 20 anni, studentessaNapoli  nell’ambito del programma Erasmus, è stata investita e uccisa nella notte in corso Umberto I. L’incidente è avvenuto intorno alle 2, all’altezza del civico 87. 20enne investita e uccisa a Napoli: la dinamica. La giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Range Rover, guidata da un ragazzo di 18 anni. Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime. Soccorsa dal personale del 118, la studentessa è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove purtroppo è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

