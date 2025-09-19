Napoli studentessa spagnola investita e uccisa da Suv

A Napoli una studentessa spagnola di 20 anni è stata investita e uccisa da un Suv guidato da un ragazzo di 18 anni. L'incidente è avvenuto lungo Umberto I verso le due di notte. La giovane, in città per il programma Erasmus, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta dalla vettura. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, studentessa spagnola investita e uccisa da Suv

