Napoli studentessa spagnola investita da suv sul corso Umberto I morta in ospedale

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 20enne spagnola, a Napoli in Erasmus, è stata investita sul corso Umberto I nella notte; è deceduta poche ore dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - studentessa

