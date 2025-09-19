Napoli studentessa spagnola investita da suv sul corso Umberto I morta in ospedale

Una 20enne spagnola, a Napoli in Erasmus, è stata investita sul corso Umberto I nella notte; è deceduta poche ore dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sfrattata per far posto al B&B Collegata da Napoli Federica Gallo, studentessa sfrattata per far posto ad un B&B racconta la sua esperienza. #zonabianca - X Vai su X

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha archiviato le indagini sulla morte di Aurora Bellini, studentessa di 19 anni originaria di Grosseto, deceduta lo scorso 18 marzo su un traghetto nel Golfo di Napoli - facebook.com Vai su Facebook

