Napoli studentessa Erasmus travolta e uccisa sul Corso Umberto | un 18enne alla guida del Suv

Nel tragico incidente ha perso la vita la 20enne spagnola Saray Arias Fernandez. La notte tra giovedì 18 e venerdì 19 settembre si è trasformata in tragedia sul Corso Umberto I di Napoli. Un Suv guidato da un ragazzo di 18 anni ha travolto e ucciso Saray Arias Fernandez, 20 anni, studentessa spagnola in città per il programma Erasmus presso l’Università Parthenope. La giovane, originaria di Ponferrada (provincia di León), stava attraversando la strada quando è stata colpita violentemente dal veicolo. I soccorsi sono stati immediati, ma la studentessa è morta poco dopo a causa delle gravissime ferite. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Napoli, studentessa Erasmus travolta e uccisa sul Corso Umberto: un 18enne alla guida del Suv

In questa notizia si parla di: napoli - studentessa

Grave incidente stradale a Napoli: studentessa Erasmus investita e uccisa in Corso Umberto I

Napoli, studentessa Erasmus travolta e uccisa da un suv in Corso Umberto

Napoli, studentessa spagnola investita da suv sul corso Umberto I, morta in ospedale

#Napoli: studentessa spagnola di 20 anni morta dopo essere stata travolta sule strisce pedonali da un #Suv - X Vai su X

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha archiviato le indagini sulla morte di Aurora Bellini, studentessa di 19 anni originaria di Grosseto, deceduta lo scorso 18 marzo su un traghetto nel Golfo di Napoli Vai su Facebook

Studentessa spagnola travolta e uccisa a Napoli da un suv guidato da un 18enne: la vittima era sulle strisce; Studentessa morta investita a Napoli, era una spagnola in Erasmus: travolta sulle strisce, fermato un 18enne; Saray Arias Fernandez, la studentessa Erasmus travolta e uccisa sulle strisce a Napoli: il Suv guidato da un 18enne con la targa prova.

Napoli, studentessa spagnola di 20 anni travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali - A Napoli, in Corso Umberto I nel quartiere Pendino, nella notte del 19 settembre una studentessa spagnola di 20 anni, in Italia per l’Erasmus, è stata travolta e uccisa da un Suv. Riporta blitzquotidiano.it

Napoli, studentessa spagnola di 20 anni travolta e uccisa da un Suv - NAPOLI – Una studentessa spagnola di 20 anni, a Napoli nell’ambito del programma Erasmus, è stata investita e uccisa da un Suv guidato da un ragazzo di 18 anni. Come scrive livesicilia.it