Napoli studentessa Erasmus travolta e uccisa sul Corso Umberto | un 18enne alla guida del Suv

Nel tragico incidente ha perso la vita la 20enne spagnola Saray Arias Fernandez. La notte tra giovedì 18 e venerdì 19 settembre si è trasformata in tragedia sul Corso Umberto I di Napoli. Un Suv guidato da un ragazzo di 18 anni ha travolto e ucciso Saray Arias Fernandez, 20 anni, studentessa spagnola in città per il programma Erasmus presso l’Università Parthenope. La giovane, originaria di Ponferrada (provincia di León), stava attraversando la strada quando è stata colpita violentemente dal veicolo. I soccorsi sono stati immediati, ma la studentessa è morta poco dopo a causa delle gravissime ferite. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

