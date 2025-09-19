Napoli studentessa Erasmus travolta e uccisa da un suv in Corso Umberto

La vittima dell’incidente avvenuto in Corso Umberto, a Napoli, è una 20enne spagnola. Alla guida della Range Rover un 18enne: patente ritirata e auto sotto sequestro. Tragedia la scorsa notte in Corso Umberto I, dove una studentessa spagnola di 20 anni, in città per il programma Erasmus, ha perso la vita dopo essere stata investita . 🔗 Leggi su 2anews.it

Grave incidente stradale a Napoli: studentessa Erasmus investita e uccisa in Corso Umberto I

Grave incidente stradale a Napoli, studentessa investita e uccisa in Corso Umberto I - Una studentessa di 20 anni, qui in città nell'ambito del programma Erasmus, ha perso la vita dopo essere stata investita in ...

