Napoli studentessa Erasmus travolta e uccisa da un suv in Corso Umberto

La vittima dell’incidente avvenuto in Corso Umberto, a Napoli, è una 20enne spagnola. Alla guida della Range Rover un 18enne: patente ritirata e auto sotto sequestro. Tragedia la scorsa notte in Corso Umberto I, dove una studentessa spagnola di 20 anni, in città per il programma Erasmus, ha perso la vita dopo essere stata investita . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, studentessa Erasmus travolta e uccisa da un suv in Corso Umberto

Napoli, studentessa spagnola in Erasmus investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali; Ragazza investita a Napoli mentre era in bicicletta: morta dopo incidente con il furgone della spazzatura; Napoli, morta ciclista tedesca investita da camion Asìa a via Foria: aveva 27 anni.

