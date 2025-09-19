Napoli squadra da incubo le parole dell’avversario non lasciano dubbi

Il Napoli ha affrontato il Manchester City ieri sera in Champions League: un calciatore di Pep Guardiola ha detto la sua sugli azzurri La prima partita del Napoli nella nuova Champions League è stata tutt’altro che da ricordare. Gli azzurri guidati da Antonio Conte nella serata di ieri hanno sfidato il Manchester City, nella meravigliosa cornice dell’Etihad. Il risultato finale di 2-0 in favore degli inglesi è frutto di un dominio netto, ma anche di un episodio sfortunato. L’espulsione di Giovanni Di Lorenzo al 20esimo minuto ha di fatto obbligato gli azzurri a subire l’arrembaggio Citizens per 70 minuti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Napoli squadra da incubo”, le parole dell’avversario non lasciano dubbi

In questa notizia si parla di: napoli - squadra

Il file di Napoli a Noa Lang e Conte continua a creare la sua super squadra

Futuro Raspadori, squadra interessata in Serie A: la scelta del Napoli

Carratelli: “Napoli per la prima volta nella sua storia parte da squadra favorita per lo Scudetto”

#ManchesterCity-#Napoli, 0-0 all’intervallo: la squadra di #Conte in dieci, soffre ma regge - X Vai su X

Calcissimo. . ? Il discorso di #AntonioConte alla squadra prima di #City-#Napoli Vai su Facebook

Foden: Gli azzurri sono una squadra da incubo da battere; LE INTERVISTE - Foden MVP di City-Napoli: Loro una squadra da incubo. KDB sarà sempre una leggenda; Calcio Live News: torna la Champions League.

Foden: “Gli azzurri sono una squadra da incubo da battere” - La UEFA ha motivato così la decisione: "Contro una difesa solida, è stato eccezionale nel trovare spazi e si è rivelato una minaccia per la por ... Si legge su ilnapolionline.com

Napoli, discorso di Conte alla squadra a poche ore dal City. Ha usato queste parole chiave - Ha usato queste parole chiave per motivare il gruppo in vista della Champions Una vigilia di grande prestigio, vissuta a Castel Volturno co ... Secondo calcionews24.com