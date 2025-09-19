Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro

Anche quest’anno il miracolo di San Gennaro si è compiuto. L'annuncio è stato dato alle ore 10.08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle tantissime persone presenti nel Duomo di Napoli fin dalle prime ore del mattino. "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha detto l'abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio dall'altare del Duomo dove il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, celebra la messa per la festività del Santo patrono della città partenopea. Come da tradizione ad accompagnare l'annuncio c’è stato lo sventolio del fazzoletto bianco da parte di uno dei componenti della Deputazione del Tesoro di San Gennaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

