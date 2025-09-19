Napoli si ripete il Miracolo di San Gennaro | il sangue si scioglie alle 10 | 07
Alle 10:07 di questa mattina, nel Duomo di Napoli, si è rinnovato il tradizionale Miracolo di San Gennaro. L’arcivescovo Domenico Battaglia ha annunciato ai fedeli la liquefazione del sangue del Santo Patrono, accolto da un lungo applauso della folla presente. Durante la celebrazione, l’Arcivescovo ha rivolto un invito alla comunità: «Chiediamo perdono perché la nostra preghiera sia sempre autentica». Battaglia ha poi condiviso un messaggio speciale inviato da Padre Gabriel, parroco di Gaza, nonostante le difficoltà di comunicazione degli ultimi giorni. Il sacerdote dalla Striscia ha esortato i fedeli a non smettere di credere nella pace: «La pace è un dono e il Signore ce la darà. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
