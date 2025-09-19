Napoli si ripete il Miracolo di San Gennaro | il sangue si è sciolto
NAPOLI, 19 SETTEMBRE 2025 – Si è ripetuto il “Miracolo di San Gennaro”, la liquefazione del sangue del Santo Patrono di Napoli, atteso dai fedeli in occasione della celebrazione del 19 settembre. L’annuncio è stato dato dall’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ai fedeli riuniti nel Duomo alle 10,07. Al segnale di un membro della Deputazione di San Gennaro, che ha sventolato il tradizionale fazzoletto bianco, la folla ha accolto la notizia con un applauso. La liquefazione è avvenuta prima della cerimonia eucaristica e, quando l’ampolla è stata portata all’altare maggiore dai seminaristi, il sangue era già sciolto. 🔗 Leggi su Primacampania.it
