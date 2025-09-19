Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro | il sangue s’è sciolto alle 10.08

"Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha annunciato l'abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio.

In questa notizia si parla di: napoli - ripete

