Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro | il sangue s’è sciolto alle 10.08

"Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha annunciato l'abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto; San Gennaro, il sangue sciolto alle 10.07: il prodigio si è ripetuto, festa nel Duomo di Napoli; Miracolo di San Gennaro col sangue che si è sciolto, cosa significa per Napoli nella tradizione popolare.

