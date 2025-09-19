Napoli si è sciolto sangiue SGennaro

Servizitelevideo.rai.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

10.22 Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha detto l'abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, mons. De Gregorio, dall'altare del Duomo. Il tradizionale sventolio di fazzoletti bianchi ha festeggiato il prodigio,nella ricorrenza del martirio, uno dei 3 giorni dell'anno in cui è atteso il prodigio. A celebrare la messa l'arcivescovo di Napoli, mons.Battaglia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - sciolto

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude

Napoli, rebus portiere sciolto: sarà lui il vice Meret

Il sangue di Santa Patrizia si è sciolto: oggi, 25 agosto, il prodigio della compatrona di Napoli

San Gennaro si ripete il miracolo | il sangue si è sciolto; Miracolo del sangue di Santa Patrizia la notizia è appena arrivata! Sconvolgente.

napoli 232 sciolto sangiueMiracolo San Gennaro del 19 settembre 2024: il sangue sciolto alle ore 9.59 - Si &#232; ripetuto oggi il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, nel Duomo di Napoli: quando don Mimmo Battaglia ha estratto l'ampolla è ... Si legge su fanpage.it

napoli 232 sciolto sangiueSi &#232; sciolto a Napoli il sangue di San Gennaro - 08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di Napoli. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli 232 Sciolto Sangiue