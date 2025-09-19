Napoli si è sciolto sangiue SGennaro

10.22 Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha detto l'abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, mons. De Gregorio, dall'altare del Duomo. Il tradizionale sventolio di fazzoletti bianchi ha festeggiato il prodigio,nella ricorrenza del martirio, uno dei 3 giorni dell'anno in cui è atteso il prodigio. A celebrare la messa l'arcivescovo di Napoli, mons.Battaglia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it