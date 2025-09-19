Napoli si è sciolto il sangue di San Gennaro
Si è sciolto il sangue di San Gennaro. L'annuncio è stato dato alle ore 10.08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di Napoli. "Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida", ha detto l'abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio. Come da tradizione, ad accompagnare l'annuncio, lo sventolìo del fazzoletto bianco da parte di uno dei componenti della Deputazione del Tesoro di San Gennaro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Il sangue di Santa Patrizia si è sciolto: oggi, 25 agosto, il prodigio della compatrona di Napoli
Miracolo San Gennaro del 19 settembre 2024: il sangue sciolto alle ore 9.59 - Si è ripetuto oggi il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, nel Duomo di Napoli: quando don Mimmo Battaglia ha estratto l'ampolla è ...
