Napoli scippano un cellulare e fuggono in scooter | arrestati un 17enne e un 18enne

Nella notte la Polizia di Stato ha arrestato due ragazzi napoletani, un 17enne e un 18enne con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. L’episodio è avvenuto in via Enrico De Marinis, nel cuore della città. Una donna ha segnalato agli . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, scippano un cellulare e fuggono in scooter: arrestati un 17enne e un 18enne

In questa notizia si parla di: napoli - scippano

Napoli, si avvicinano a turisti seduti su una panchina e scippano la borsa: arrestati in tre

Finisce male per Mia Mutua, società di mutuo soccorso beccata a emettere polizze fideiussorie false per appalti pubblici. Colpite l’Asl di Napoli, il Comune di Altamura, la Regione Abruzzo, la Prefettura di Foggia, il Tribunale di Pescara, l’Ater di Venezia e pers Vai su Facebook

Napoli, scippano un cellulare e fuggono in scooter: arrestati un 17enne e un 18enne; Sei scippi in appena 15 minuti al Vomero, poi fuggono su uno scooter rubato: in manette giovane coppia.

Cellulare alla guida, in un mese a Napoli ritirate 384 patenti - Dal 16 luglio al 16 agosto la Polizia locale di Napoli ha ritirato 384 patenti: è questo il bilancio dell'attività di controllo sui comportamenti imprudenti che mettono a rischio la sicurezza degli ... Lo riporta ansa.it

Napoli, cellulare alla guida: in città in un mese ritirate 384 patenti - Dal 16 luglio al 16 agosto la Polizia locale di Napoli ha ritirato 384 patenti: è questo il bilancio dell'attività di controllo sui comportamenti imprudenti che mettono a rischio la sicurezza degli ... Riporta ilmattino.it