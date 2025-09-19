Napoli ragazza di 20 anni travolta e uccisa da un Suv guidato da un 18enne
Travolta e uccisa da un Suv guidato da un 18enne. A perdere la vita, nella notte del 19 settembre, una studentessa di 20 anni, qui in città nell?ambito del programma Erasmus, ha.
La ragazza minacciata dal padre a Napoli perché lesbica: “Non cambio cognome. Trovate forza di denunciare”
L'episodio, questa mattina, in via Napoli. Ragazza investita da un pirata della strada sulle strisce pedonali. Rabbia tra i passanti che raggiungono il trasgressore e lo consegnano alla Polizia Municipale - facebook.com Vai su Facebook
